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主計長稱蚵仔麵線「1碗20元」 阿宗麵線說話了

久旱逢甘霖 1cc低殘量空針陸續抵台

聯合新聞網 / 台北訊
10/6到達的包括法鼓山總共六百萬支空針捐贈的第二批一百萬支，以及發起人顧氏慈善基金會的三十萬支空針。圖／顧氏基金會提供
10/6到達的包括法鼓山總共六百萬支空針捐贈的第二批一百萬支，以及發起人顧氏慈善基金會的三十萬支空針。圖／顧氏基金會提供

郭董又有好消息，BNT陸續進貨，10/7和10/8又各到一批，合計預期160萬到180萬劑間，連同9/30和10/1到貨完成的140劑，總共300~320萬劑，而能配合小瓶(6劑)BNT施打的1cc低殘量空針也繼上週10/1有三百萬支空針捐贈運抵疾管署倉庫，本週10/5-10/7又陸續有捐贈的四百萬支空針抵達疾管署倉庫，可以配合陸續到達之BNT及莫德納/AZ疫苗施打，增加10%~15%之施打劑，也就是估計可以使超過一百萬焦慮的老百姓可以更快打到心目中的第一劑或第二劑。

10/6到達的包括法鼓山總共六百萬支空針捐贈的第二批一百萬支，以及發起人顧氏慈善基金會的三十萬支空針。

顧氏慈善基金會董事何心表示，十分感謝法鼓山的大力支持，以及泰爾茂公司的全力配合，雖然因為工廠地區疫情及颱風延誤船期，總算能趕上大批BNT/莫德納之施打，讓周遭許多打不到疫苗又為工作奔波辛勞的三、四十歲青壯族群可以早點打到第一/二劑，也讓大家的生活可以早日恢復正常。

今天(10/7)大園的點交，也很高興衛服部蔡壽洤處長親自參與，感受民間「十方善願，同舟共濟」的願力與善行。

10/6到達的包括法鼓山總共六百萬支空針捐贈的第二批一百萬支，以及發起人顧氏慈善基金會的三十萬支空針。圖／顧氏基金會提供
10/6到達的包括法鼓山總共六百萬支空針捐贈的第二批一百萬支，以及發起人顧氏慈善基金會的三十萬支空針。圖／顧氏基金會提供

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