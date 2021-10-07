近百萬劑莫德納8日到貨？陳時中：估算得很接近

指揮中心指揮官陳時中今天下午透露，預計新一批莫德納疫苗將於8日到貨，力拚22日起開打。外界推估這次抵台的莫德納疫苗可能近百萬劑，陳時中回應，估算得很接近。

陳時中在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，新一批莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預計將於8日到貨，但疫苗貨量需要等資訊明確後才會向民眾報告。

國內COVID-19疫苗持續大規模接種，據指揮中心統計，莫德納疫苗接種間隔後滿10至12週、即7月16日前接種第1劑者，全台約有130多萬人等待接種。指揮中心原規劃，若莫德納疫苗到貨後，下一波預計先開放給上述7月16日前接種第1劑者。

指揮中心記者會中，有媒體以現階段接種滿10至12週者約130萬人推估，推測明天到貨的莫德納疫苗可能近百萬劑。對此，陳時中回應，「你估算得很接近」，但確切疫苗數目仍要看實際入艙數量。

至於預計明天到貨的莫德納疫苗可開放接種第2劑年齡層，陳時中表示，暫時無法精準估算開放施打對象人數。他說，由於疫苗準確到貨數量還是未知數，且第1劑接種10週以上的130萬人尚未扣除前一段時間已陸續造冊施打人數，相信還是需要將130萬人減掉日前累積施打人數，才能計算比較精確。

指揮中心發言人莊人祥會後接受媒體聯訪進一步補充說明，現階段正在施打第2劑莫德納疫苗的70歲以上長者約30萬人。第1劑接種10週以上的130萬人扣除30萬人後，大約還剩下100萬人正在等待接種莫德納疫苗，預估上述民眾應該都可在新一批莫德納疫苗到貨後完成施打。

另外，近日計程車工會抗議成為莫德納孤兒，呼籲開放接種莫德納疫苗者未來可以混打BNT疫苗。陳時中表示，莫德納與BNT混打研究還需要一陣子時間才會完成，不見得比等莫德納疫苗到貨後，照正常程序施打第2劑更快。

陳時中說，現階段國內BNT疫苗仍以施打第1劑為主。他強調，開放BNT疫苗混打前提是可滿足所有想施打BNT疫苗的民眾打到第1劑，且如果屆時已經開始BNT疫苗第2劑施打，BNT疫苗混打規劃就要再延後。

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