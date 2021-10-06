避免塞爆！第11輪打AZ、BNT 10月11日起採「分流預約」

第11輪提供AZ疫苗第二劑及BNT疫苗第一劑接種，意願登記至今天中午12時。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，第11輪將採分流方式預約，主要有兩個變革部分，一是BNT和AZ的預約時間不同，二是簡訊發送時間瑞在前一天才發送。

另外，高端疫苗在各縣市衛生局都比較充足，滿20歲未曾接種者以及需接種第二劑者都可直接詢問衛生局哪些院所可以接種。莊人祥表示，昨天接種16萬8402劑疫苗，其中最大宗為莫德納疫苗，接種約11萬7000劑，疫苗覆蓋率57.89％、劑次人口比每百人72.58劑。

第11輪接種相關時間如下：

一、 預約分流時間

1. BNT第一劑：10月11日上午10時至10月13日中午12時。

2. AZ第二劑：10月12日上午10時至10月13日中午12時。

本期預約提醒簡訊將於預約分流日前一天陸續發送，BNT為10月10日14時起、AZ為10月11日14時起

二、 施打期間：10月15日至10月21日。

三、 符合資格對象（於10月6日中午12時前完成意願登記）：

1. 7月22日(含)前已接種AZ第一劑之55歲至18歲民眾（即1966/1/1(含)-2003/10/15(含)前出生），預約接種第二劑AZ疫苗。

2. 7月30日(含)前已接種AZ第一劑之56歲以上民眾（即1965/12/31(含)前出生），預約接種第二劑AZ疫苗。

3.於10月6日前意願登記選擇BNT疫苗民眾之下列對象，接種第一劑：

(1) 47歲以上民眾（即1974/12/31(含)前出生）。

(2) 22-12歲民眾（即1999/1/1(含)-2009/10/15(含)間出生）。

(3) 18歲以上第9類對象（即2003/12/31(含)前出生）。

指揮中心說明，預約分流有助於讓預約過程更順暢，請符合上述預約資格民眾依期程分流進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另針對滿12歲至17歲(含)學生/青少年，請家長(監護人或關係人)於預約接種當日陪同學生/青少年至選擇之合約醫療院所或接種站，於現場簽署接種評估及意願書，完成COVID-19疫苗接種。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。 莊人祥，第11輪將採分流方式預約，主要有兩個變革部分，一是BNT和AZ的預約時間不同，二是簡訊發送時間瑞在前一天才發送。圖／指揮中心提供 高端疫苗接種服務說明。圖／指揮中心提供

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