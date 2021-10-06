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與東洋、雅各臣洽談內容 陳時中：法務討論後公開

中央社 / 台北6日電

立法院疫苗採購調閱專案小組今天第1次進行全體委員會議，提案調閱BNT疫苗相關文件，其中包含東洋及雅各臣洽談代理相關內容，指揮中心指揮官陳時中表示，將與法務部門討論後公開。

立法院社會福利及衛生環境委員會COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購調閱專案小組今天上午進行第1次全體委員會議，討論該小組調閱文件範圍及相關事宜。

國民黨立法委員蔣萬安作為提案人指出，台灣仍處於COVID-19威脅，疫苗採購攸關民眾生命安全及健康，希望衛福部提供採購國際認證疫苗歷次討論會議記錄、疫苗採購數量相關會議紀錄、疫苗採購品牌、數量專家小組意見、廠牌選擇依據、各廠牌數量採購數量依據及裁決標準。

其中BNT疫苗採購過程曲折，經過指揮中心、東洋及雅各臣多方洽談，但最終都並未成功簽約，相關文件備受關注。蔣萬安表示，今天的提案希望衛福部提供109年9月11日至11月3日與東洋洽談代理德國BNT疫苗公文、會議紀錄、往來電子郵件、最後僅決定採購200萬劑疫苗決策公文及相關簽呈。

蔣萬安說，雅各臣洽談代理疫苗部分，提案調閱109年9月18日至10月26日洽談的相關公文、會議記錄及往來電子郵件；至於指揮中心採購過程，則盼提供調閱109年8月20日起迄至110年1月15日為止，與BNT藥廠洽商往來會議記錄、指揮中心採購BNT歷次公文、雙方往來的電子郵件、專家學者意見等。

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，所有COVID-19疫苗合約中都會簽署不可公開的內容，只要不妨礙進貨，都可公布合約相關內容。今天疫苗採購調閱專案小組所提案的內容仍待研究，釐清在簽約保密協定前提下可公開內容。

陳時中重申，這是嚴肅議題，在進貨還沒完成前，應該盡量避免會造成疫苗到貨時程延誤任何可能性，基本上可以公開的項目，包含採購數量、已到貨數量、疫苗說明書及緊急授權（EUA）相關文件。

但陳時中也認為，至於沒有合約關係的內容，如沒有簽約成功的相關文件，因為沒有合約，所以不會妨礙進貨，衛福部會盡量提供，將與法務部門謹慎討論後，盡快公布相關資料。換句話說，東洋、雅各臣洽談內容可望公開。

新冠疫苗

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