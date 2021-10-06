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到貨量超前！郭台銘：明、後天將各到一批BNT疫苗 合計約180萬
第三批客製化標籤約20餘萬劑輝瑞BNT疫苗，前天已運抵台灣。鴻海創辦人郭台銘今天透過臉書宣布，本週到貨量超前，預計明天（7日）、後天（8日）各到一批，合計數量可預期在160萬至180萬間。
國內第11輪開放第二劑AZ疫苗及第一劑BNT疫苗，其意願登記時間將於10月6日中午12時截止。
郭台銘表示，BNT疫苗本周一（4日）、加上9/30、10/01到貨完成140萬，補齊中秋假期後兩周應到數量；本周到貨量預計超前，分別在明天（7日）、後天（8日）各到一批，合計數量可預期在160萬至180萬間，相信可嘉恵更多民眾。
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