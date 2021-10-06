第11輪BNT、AZ意願登記到中午 指揮中心下午2時記者會

國內第11輪開放第二劑AZ疫苗及第一劑BNT疫苗，其意願登記時間將於10月6日中午12時截止，符合資格民眾將盡快完成登記，然而有部分民眾發現自己施打的第一劑莫德納疫苗，在第二劑竟被誤植資料打了高端，且此事不只有一名民眾受害，對此指揮中心仍在調查中，指揮中心發言人莊人祥將於下午2時說明疫苗接種及國內放寬政策最新進度。

第11輪疫苗意願登記時間將於中午12時截止，符合資格對象包含7月22日前已接種一劑AZ的18-55歲、10月6日前登記第一劑BNT的47歲以上、22至12歲以上、18歲以上第九類民眾，不到兩小時，應盡快上網登記，即可於10月11日10時至10月13日12時預約，10月15日至10月21日施打。

另外國內昨起開放三大戶外場所「免戴口罩」，包含在農林漁牧工作於空曠處、山林含森林遊樂區、海濱活動等，都無需再戴口罩，至於室內是否有口罩限制仍在持續討論中，目前針對高鐵從對號座指揮中心已通過開放「自由座」車廂，後續能須行政院討論後，公布可開放的時間。

對於國內疫苗涵蓋率截至10月4日人口涵蓋率57.67 %，劑次人口比 71.72 (劑/每百人)，還有四成多民眾第一劑疫苗都沒有打，至於還有多起民眾發生第二劑疫苗被誤植高端等案例，指揮中心仍在進一步調查中，是否為系統及登打錯誤所致。

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