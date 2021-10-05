第10輪疫苗117萬人完成預約 6日起開打

第10輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約今天下午4時截止，中央流行疫情指揮中心晚間公布最新統計數字，共有117萬人完成預約，將於明天起至14日接種。

第10輪COVID-19疫苗提供阿斯特捷利康（AZ）、高端疫苗第2劑，以及輝瑞BNT疫苗第1劑。

指揮中心統計，符合預約資格者估超過143萬人，截至下午4時，共有117萬人完成預約，將於10月6日至14日開始施打。

其中AZ疫苗約88.3萬人符合資格，其中約79.4萬人完成預約；高端疫苗約15.8萬人符合預約資格，其中約7.9萬人完成預約；BNT疫苗則有約39.6萬人符合預約資格，其中約29.7萬人完成預約。

第10輪符合資格對象包含：7月22日前已接種AZ第1劑且間隔滿10週以上的50歲至64歲民眾，可預約接種第2劑AZ疫苗；9月8日前已接種高端第1劑且間隔滿4週以上民眾，可預約接種第2劑高端疫苗。

已於9月29日前意願登記選擇BNT疫苗的民眾，只要是64歲以上的所有民眾、18歲至63歲第9類對象，或18歲至22歲所有民眾，皆符合預約BNT疫苗第1劑資格。

此外，針對一名孕婦10月初要接種第2劑莫德納（Moderna）疫苗時，才發現接種紀錄顯示她已打第2劑高端疫苗，經北市衛生局調查發現是醫院上傳接種資料時出現異常，導致接種紀錄誤植，指揮中心資訊單位下午到這家醫院釐清出錯原因。

指揮中心發言人莊人祥下午接受記者電話聯訪時表示，目前僅知醫院在上傳個案接種資料時，部分出現失敗的情形，但重新上傳卻因故導致格式錯誤，目前資訊人員仍在釐清錯誤原因以及有多少人的接種資料遭誤植。

至於是否開罰，莊人祥說，誤植事件的確造成民眾不便，但後來這名孕婦已補接種完畢，且只有這家醫院出現誤植的情形，未來是否開罰還有待進一步釐清。

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