沒預約到第二劑長者別慌 北市7醫院開設「AZ特別門診」

中央流行疫情指揮中心今公布北市有3例境外移入，有2例從美國入境、1例從馬來西亞入境，在入境採檢及隔離期滿前採檢確診；北市校園BNT接種部分，截至10月4日止，總計有129間學校、12萬5353人完成接種，部分學生有不適情況，其中5位出現發燒、胸悶、心悸、腸胃不適等症狀，目前住院觀察中；針對65歲以上尚未接種第二劑AZ疫苗長者，北市7家醫院開設特別門診，明起開始接種。

台北市副市長蔡炳坤今再說明中央第10期疫苗預約情況，蔡炳坤指出，截至10月4日止，北市疫苗接種涵蓋率，第一劑已達71.2％，第二劑18％。有關第10期公費疫苗預約平台部分，此次同時有3種疫苗進行，包含AZ、BNT、高端疫苗。

有部分民眾昨反應AZ第二劑疫苗開放預約後，不到一天就額滿，質疑中央配分的疫苗不足，蔡炳坤解釋，北市一直與中央配合，此次3種疫苗同時施打，要考慮北市醫療量能及中央疫苗給的數量。過去常發生預約人數不如預期多的情況，因此要思考開出多少醫療量能才最適當。

截至今下午2時，整個預約情況，AZ中央意願登記數有約12.3萬人，北市第一階段開出7萬2730個名額；BNT意願登記約有4.5萬人，北市也開出4.5萬個名額；高端意願登記數1.19萬人，北市開出1.3萬個名額，為避免醫院錯亂，盡量不讓同一間醫院施打2種以上疫苗。

蔡炳坤說，AZ第二劑昨天預約熱絡，除了原本開出的7萬多個名額，又緊急加開3萬個名額，總計有10萬2730個名額，但目前僅8萬3926人預約，還有1.8萬多個名額，看起來是足夠的；BNT目前有3萬人預約，還有1萬個名額；高端提供1.3萬名額，目前還有7994個名額。

整個第十期公費疫苗預約平台，中央指出北市有17萬名意願登記，北市開出16萬個名額，目前預約總數僅11萬9000個，還有4萬多人沒預約；北市公費流感疫苗部分，截至昨日止，有4萬4672人的65歲以上長者接種完畢，有接種肺炎鏈球菌者也可前往里辦公室登記。

針對65歲以上、尚未線上登記AZ第二劑疫苗接種的長者，蔡炳坤表示，北市原先就預計準備2萬多劑疫苗提供施打，現階段因北市醫療量能已達一定程度，因此先協調7家醫院開設「AZ第二劑特別門診」，65歲以上長者可前往台北長庚、三總松山、秀傳、博仁、國泰、馬偕醫院及聯合醫院中興院區預約，明起開始接種。

蔡炳坤呼籲，65歲以上長者不管是否設籍北市，甚至外籍人士也是同等待遇，只要打過第一劑且需要預約第二劑者，在預約系統無法預約者，可以前往北市7家醫院的特別門診預約接種，這波接種完後，將視情況再開第二波。 北市7家醫院開設「AZ第二劑特別門診」，明天起協助65歲以上長者接種。圖／北市衛生局提供

商品推薦