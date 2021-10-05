誤打BNT原液 恩主公醫院獲准恢復疫苗接種作業

恩主公醫院對25名民眾施打未經稀釋的BNT疫苗原液，遭新北市政府衛生局暫停一週接種作業處分，經重新申請後，衛生局今天同意恩主公醫院明天恢復疫苗接種作業。

恩主公醫院9月27日對25名民眾誤打輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗原液，遭新北市政府衛生局暫停一週接種作業處分，衛生局調查報告也確認院方未落實疫苗作業SOP（標準作業程序）及未盡督導責任，依法開罰新台幣25萬元。

昨天暫停接種作業到期，恩主公醫院也提出恢復接種作業申請，經審核後，衛生局今天同意110年10月6日恢復恩主公疫苗接種作業。

衛生局表示，恩主公醫院接種異常事件，經中央及地方衛生主管機關及專家實地查核後，院方已經提出接種作業程序缺失相關改善方案及相關實際操作佐證資料，經專家及衛生單位審查後無誤。

衛生局表示，目前仍有一名被施打BNT原液者住院觀察，所有人狀況正常，院方將持續28天以上專人關懷。至於恩主公醫院明起仍負責鶯歌永福宮 跟三峽長青活動中心接種站疫苗施打作業。

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