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補習班女老師沒打疫苗被停職 班主任「開1條件」竟讓她找嘸疫苗打

聯合新聞網 / 綜合報導
一名從事補教工作的女網友因尚未施打疫苗而遭停職。示意圖／ingimage
一名從事補教工作的女網友因尚未施打疫苗而遭停職。示意圖／ingimage

9月爆發幼兒園群聚感染事件，所幸目前已穩定控制下來。不過，一名從事補習班工作的女網友透過社交平台表示，受到幼兒園群聚事件影響，尚未施打疫苗的她被班主任要求停職，更被要求「必須要打AZ、BNT及莫德納」，但無奈遲遲等不到接種機會，這讓她不禁哭訴自己是否該換工作了？

這名網友在Dcard發文表示自己是連鎖的補習班老師，由於9月爆發幼兒園群聚感染事件，班主任怕她染疫卻沒有施打疫苗比較危險，因此要求她先停職，也先給了1個月薪資，等接種完畢後再上班。她提及在上班第一天已經無法造冊，也不知何時能造冊，「我也想說打高端，但主任告知我『因為妳接觸的是小朋友，必須要打AZ、BNT及莫德納』」。

只可惜原PO不符合接種AZ、BNT資格，預約殘劑也排不上，更不用想莫德納了，「看到指揮中心一直開放18至22歲可以選疫苗，年長者開打第二劑，我就想知道為什麼23到50歲都只開放一次，連疫苗都沒得選，只能排高端...」。

她忍不住抱怨，「明明小孩跟年長者有些都是靠23到50歲的年輕人在照顧，為什麼疫苗永遠輪不到？」，因為找不到疫苗接種，原PO甚至開始擔心自己是否該換工作了。

文章曝光後引起大批網友熱議，大家紛紛指向同樣的解方，「預約AZ殘劑，看要不要每間診所都打電話問看看」、「遠一點的診所也可以問看看殘劑，之前有約診所是打電話通知隔天的殘劑，可以提前安排行程」、「去自己所在地的衛生局官網撈『疫苗合約醫療院所清冊』電話一家一家打，沒可能連AZ都打不到，我幫很多家人朋友都預約到（新北、台北、桃園、台中、嘉義、高雄），趁接下來兩期都開打AZ，認真找一定有」。

Dcard 新冠疫苗 殘劑

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