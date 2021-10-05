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許淑華批預約AZ疫苗劑量不夠 北市府：仍有名額

中央社 / 台北5日電

台北市議員許淑華質疑，北市府昨天開放接種第2劑AZ疫苗的民眾預約，不到一天名額全滿，但中央提供台北市有12萬劑疫苗，北市府才釋出7萬餘劑，根本是在甩鍋。

台北市政府副發言人魏佑任今天表示，AZ疫苗仍有名額，可踴躍預約，依過去預約經驗，民眾預約數是總量6至7成，導致部分醫院因預約數不足，產生醫療量能閒置浪費，昨天釋出7萬餘劑，預約滿後，會再加開3萬劑，並安排65歲以上長者接種第2劑AZ疫苗。

民進黨籍台北市議員許淑華透過臉書（Facebook）發文，北市府昨天開放接種第2劑AZ疫苗，不到一天預約名額全滿，許多接種滿10週以上民眾很焦急，只好赴外縣市預約接種疫苗。

許淑華指出，中央提供台北市府12萬劑疫苗，為何北市府才釋出7萬餘劑，北市府昨晚提到，以過去經驗，預計民眾施打意願僅6至7成，此說法根本是在甩鍋。

她表示，北市府何從認為市民施打意願僅6至7成，但卻無法開滿12萬劑疫苗配額，且北市醫療資源比其他縣市優渥，任何醫學中心都可完成此任務，呼籲北市府做好分配疫苗工作，別讓市民身陷無疫苗可打的生存危機。

「COVID-19公費疫苗預約平台」第10輪提供50歲至64歲、7月22日前接種第1劑AZ疫苗的民眾預約接種第2劑AZ疫苗，4日上午10時起開放預約後，台北市7萬2880劑名額不到一天便全數額滿，導致部分民眾只能預約到外縣市施打。

蔡炳坤昨晚接受媒體電訪表示，中央此次共配發約12萬劑疫苗，市府原依過去經驗，預期初步只有6、7成符合資格民眾上網預約，為避免醫療院所同時施打2種疫苗導致混亂，僅釋出7萬2880劑的名額，後續會再釋出3萬劑，符合資格市民可上網預約。

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