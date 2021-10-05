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北市1孕婦疫苗接種紀錄遭誤植 衛生局：已更正

中央社 / 台北5日電

台北市一名孕婦9月接種第1劑莫德納疫苗，今天欲接種第2劑疫苗時，卻發現被註記已完成2劑疫苗接種。衛生局表示，已要求施打第1劑疫苗的國泰醫院更正錯誤紀錄。

一名網友昨天晚間在PTT八卦版發文表示，她在9月6日以孕婦身分施打第1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗，9月29日預約到今天的孕婦特別門診施打第2劑疫苗，結果昨天上午被醫院通知，健保接種紀錄上登錄她已在9月30日接種高端第2劑疫苗。

網友指出，醫院表示，因系統註記已完成2劑疫苗接種，所以無法幫她施打第2劑莫德納疫苗，她打了無數通的1922、親自到大安區健康中心及台北市政府皆無法獲得回應，疾管署專員則回應已接獲多名民眾反映相同問題，正在尋求解決方法。

台北市衛生局今天對此表示，這名孕婦的第1劑莫德納疫苗是在國泰醫院接種，而國泰醫院在上傳接種名冊資料時出現異常，造成紀錄錯誤，衛生局已更正此筆錯誤資料，並請醫院全面檢視紀錄上傳作業，避免再發生類似情事。

衛生局提醒，個人疫苗接種紀錄可使用「健保快易通」APP查詢，若發現資料有錯誤記載，可向各區健康服務中心洽詢，或撥打台北市防疫專線（02）2375-3782並留下相關資料，衛生局查明後就會進行修正，請民眾安心。

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