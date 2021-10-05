預約不到跑新北？北市AZ二劑7萬名額秒殺3原因曝光

第10輪AZ二劑昨預約，台北市開出7萬多劑名額速額滿，造成有台北市民預約不到，只能跑到新北預約，引發抱怨。台北市副市長蔡炳坤今天說，之所以一開始只有開出7萬多劑名額，除考量過去開的名額都沒滿，考量醫療院所量能，加上分配醫療院所施打，避免同一家打太多種疫苗，蔡也坦言，「因同時開打多種疫苗，北市醫院診所打疫苗量能有點緊」。

另外，蔡炳坤也說，北市府也想預留兩萬多劑疫苗給尚未施打的65歲以上長者，不過第10輪AZ二劑昨天7萬多劑不夠，北市府昨天也已經緊急加開3萬名額，「應該夠了！」

昨天開放第10輪第2劑AZ疫苗預約，昨上午十點開放預約短短幾個小時，就有里長接到里民反應，「今天開放預約，名額真的都滿了.....只能跨縣市去預約...。」蔡炳坤昨天也在防疫記者會上致歉，表示正與中央協調，希望加開量能協助民眾施打。蔡表示，這次共開出7萬2880劑的量能，AZ預約全滿「讓我很驚訝」。

對於發生預約量不足、導致北市民跑到新北預約，蔡炳坤表示，之所以發生開出預約名額不夠，有三點原因，第一，過去每次開出疫苗名額，以往經驗開的量能預約都不會滿，醫院也會覺得開這麼多名額，結果都沒有滿，沒有達到預期，會造成醫院人力有調配的問題。

另外，最近因為有太多種疫苗同時開打，包括BNT、莫德納、ＡＺ、還有高端，校園也正幫學生接種BNT，還有流感疫苗也開打，北市府也考量到醫療院所施打的分配，盡量避免同一家醫院打太多不同種疫苗，所以分配時，感覺到醫療量能也有點緊，疫苗接種要非常謹慎。

蔡炳坤說，北市府也考慮到目前是50至64歲接種，不過65歲以上台北市還有兩萬多人還沒有施打，要由地方政府幫忙接種， 所以北市府也想預留給65歲以上長者，所以當初才會先開7萬多劑，結果不夠，昨天已加開3萬劑在花博爭艷館接種，已經在昨天預約，應該已經夠了。

蔡炳坤說，至今已經沒有北市民在地打不到疫苗的問題，綜合原因，都是第一線地方政府遇到的問題，北市府是希望讓疫苗接種，發揮到最大效果，面對問題解決問題。 台北市副市長蔡炳坤今天說，之所以一開始只有開出7萬多劑名額，除考量過去開的名額都沒滿，加上分配醫療院所施打，避免同一家打太多種疫苗，蔡坦言，「因同時開打多種疫苗，北市醫院診所打疫苗量能有點緊」。圖／北市府提供

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