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立陶宛捐第2批AZ疫苗逾23萬劑 7日抵台
立陶宛政府捐贈台灣的第2批阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，共計23萬5900劑，預計5日從立陶宛首都維爾紐斯啟運，7日運抵台灣。
駐拉脫維亞代表黃鈞耀與立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）今天上午前往機場，共同見證疫苗交送機場倉儲。
黃鈞耀表示，立陶宛政府兩度捐贈台灣共計25萬5900劑疫苗，這樣的友誼令人感動，值得特別珍惜。
駐拉脫維亞代表處指出，立陶宛6月首度宣布捐贈台灣疫苗後，台灣民眾熱情採購立陶宛商品，表達友誼。9月15日，外貿協會、立陶宛食品協會及企業局共同舉辦B2B線上貿易商機洽談會，雙方企業共進行55場會談，以食品為主的商機預期將超過1700萬美元（約合新台幣4億7182萬元）。
黃鈞耀說，兩、三個月後，在台灣將會看到更多立陶宛食品。希望各界屆時能再次以購買力展現台灣人對立陶宛朋友的熱情，也期待台灣與立陶宛的經貿關係能快速成長。
駐拉脫維亞代表處指出，馬爾德基斯在機場表示很高興能見證台灣與立陶宛之間的友誼，希望立陶宛與台灣能彼此相互照顧。
繼6月捐贈2萬劑疫苗予台灣後，立陶宛總理辦公室9月底宣布將再捐贈23萬5900劑AZ疫苗，以協助對抗疫情。
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