快訊

解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾醫學獎得主都有台灣淵源

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立陶宛捐第2批AZ疫苗逾23萬劑 7日抵台

中央社 / 台北4日電
AZ疫苗。 路透社
AZ疫苗。 路透社

立陶宛政府捐贈台灣的第2批阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，共計23萬5900劑，預計5日從立陶宛首都維爾紐斯啟運，7日運抵台灣。

駐拉脫維亞代表黃鈞耀與立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）今天上午前往機場，共同見證疫苗交送機場倉儲。

黃鈞耀表示，立陶宛政府兩度捐贈台灣共計25萬5900劑疫苗，這樣的友誼令人感動，值得特別珍惜。

駐拉脫維亞代表處指出，立陶宛6月首度宣布捐贈台灣疫苗後，台灣民眾熱情採購立陶宛商品，表達友誼。9月15日，外貿協會、立陶宛食品協會及企業局共同舉辦B2B線上貿易商機洽談會，雙方企業共進行55場會談，以食品為主的商機預期將超過1700萬美元（約合新台幣4億7182萬元）。

黃鈞耀說，兩、三個月後，在台灣將會看到更多立陶宛食品。希望各界屆時能再次以購買力展現台灣人對立陶宛朋友的熱情，也期待台灣與立陶宛的經貿關係能快速成長。

駐拉脫維亞代表處指出，馬爾德基斯在機場表示很高興能見證台灣與立陶宛之間的友誼，希望立陶宛與台灣能彼此相互照顧。

繼6月捐贈2萬劑疫苗予台灣後，立陶宛總理辦公室9月底宣布將再捐贈23萬5900劑AZ疫苗，以協助對抗疫情。

新冠疫苗

延伸閱讀

AZ劑量施打不足 中市大里仁愛醫院未落實「三讀五對」致歉

AZ第二劑預約全額滿 北市府：緊急與中央協調

第10輪AZ疫苗速額滿 北市：協調加開量能

首例接種BNT後死亡 48歲男本身有肝炎、高血壓

相關新聞

立陶宛捐第2批AZ疫苗逾23萬劑 7日抵台

立陶宛政府捐贈台灣的第2批阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，共計23萬5900劑，預計5日從立陶宛首都維...

第10輪AZ疫苗預約踴躍 北市再釋出3萬劑名額

第10輪COVID-19公費疫苗今天開始預約，台北市逾7萬劑第2劑AZ疫苗的名額不到一天就額滿。台北市副市長蔡炳坤表示，...

高鐵員工闖關打莫德納 小黃運將向議員陳情嘆打不到第二劑

高鐵員工搶先成功接種第二劑莫德納疫苗，引發輿論譁然，新北市議員葉元之今半夜接獲計程車司機陳情，指出作為第一線交通服務人員...

默沙東研發抗疫口服藥 羅一鈞：可望免住院打針

美國製藥大廠默沙東集團研發COVID-19口服抗病毒新藥，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，可降低重症死亡，比打針方便，...

缺少藥癮者的疫苗指引 白目的是記者還是指揮中心？

指揮中心在8月25日即公布三起接種後死亡的案例，並稱「其中一例新北三十多歲男子有毒癮」，因此記者會中便有記者提問：「是否呼籲吸毒者暫緩施打疫苗？」對此，衛福部長陳時中則以「應該是要呼籲大家不要吸毒」作為回應。

AZ第二劑預約全額滿 北市府：緊急與中央協調

北市目前正在進行5種疫苗接種，針對中央第10期預約，台北市副市長蔡炳坤表示，除了第10期3種疫苗同時進行預約外，70歲以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。