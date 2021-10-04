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解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾醫學獎得主都有台灣淵源

第10輪AZ疫苗預約踴躍 北市再釋出3萬劑名額

中央社 / 台北4日電
圖為台北市長庚疫苗注射站打第二劑疫苗長者。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
圖為台北市長庚疫苗注射站打第二劑疫苗長者。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

第10輪COVID-19公費疫苗今天開始預約，台北市逾7萬劑第2劑AZ疫苗的名額不到一天就額滿。台北市副市長蔡炳坤表示，已加開花博爭豔館、再釋出3萬劑名額供市民施打。

「COVID-19公費疫苗預約平台」第10輪提供50歲至64歲、7月22日前接種第1劑AZ疫苗的民眾預約接種第2劑AZ疫苗，今天上午10時起開放預約後，台北市7萬2880劑名額不到一天便全數額滿，導致部分民眾只能預約到外縣市施打。

蔡炳坤晚間接受媒體電訪表示，中央此次共將配發約12萬劑疫苗，市府原先依據過去經驗，預期初步只會有6、7成符合資格的民眾上網預約，且為避免醫療院所同時施打2種疫苗導致混亂，因此僅釋出7萬2880劑的名額。

蔡炳坤說，因應市民需求，將加開花博爭豔館作為接種站，再釋出3萬劑量能，歡迎符合資格的市民上網預約。

至於剩下約2萬劑疫苗，蔡炳坤說，將保留給65歲以上、可接種第2劑的長者，正在與醫院協調開設特別門診，詳情將另行公告。

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