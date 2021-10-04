AZ劑量施打不足 中市大里仁愛醫院未落實「三讀五對」致歉

台中市大里仁愛醫院幫40多名洗腎患者施打第2劑AZ疫苗，發生疫苗施打劑量不足，目前遭停權處分；副院長王瑞欽下午對外說明，因未落實遵循用藥原則「三讀五對」，對患者深感抱歉。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，新北市恩主公醫院因未稀釋BNT疫苗就為民眾施打，造成25人施打疫苗原液，遭新北市政府開罰。台中市大里仁愛醫院則發生為44名洗腎患者施打第2劑AZ疫苗的劑量不足。

大里仁愛醫院今天下午出面說明，副院長王瑞欽還原當時狀況，9月29日為44名洗腎患者施打第2劑AZ疫苗，結束後盤點疫苗，卻發現數量不合，追查才知施打劑量不足，本應施打0.5cc，卻僅施打了0.1cc。

王瑞欽指出，院方立刻通知44名洗腎患者，在10月1日返院補打，但有4名患者不願補打，其中3名患者沒有意願，1名患者因要手術不願施打，院方後續追蹤相關人員的健康狀態。

因已是施打第2劑疫苗，施打劑量為0.5cc，為何僅施打0.1cc？王瑞欽表示，因護理長看錯醫囑又未落實三讀五對，其他護理師也未發現，院方已經成立專案小組進行檢討，造成病患、家屬困擾，院方致上歉意。

台中市衛生局10月2日派員前往醫院調查釐清案發原因，目前對此醫院處理停權處分；後續調查釐清後，將依據醫療法規定，裁罰新台幣5萬至25萬元。

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