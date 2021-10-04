遭打BNT原液僅1人仍住院 恩主公醫院盼恢復施打
恩主公醫院對25名民眾施打未經稀釋的BNT疫苗原液，目前僅剩1人住院中，而遭新北市政府衛生局暫停1週接種作業處分的恩主公醫院已申請重新恢復施打疫苗，目前由衛生局審核中。
恩主公醫院9月27日對25名民眾施打輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗原液，衛生局調查報告昨天出爐，確認院方未落實疫苗作業SOP（標準作業程序）及未盡督導責任，依法開罰新台幣25萬元。
新北市府下午舉行疫情線上說明會，新北市副市長劉和然接受媒體提問表示，停打疫苗處分今天到期。
他說，醫院檢討後，已送未來恢復施打疫苗相關申請計畫到衛生局審查，等審查確定沒問題時，市府會再開放恩主公醫院回到施打疫苗行列。
衛生局表示，昨天仍有2名被施打BNT原液者住院觀察，現在僅剩1人住院，所有人狀況正常，院方將持續28天以上專人關懷。
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