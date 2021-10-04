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默沙東研發抗疫口服藥 羅一鈞：可望免住院打針

中央社 / 台北4日電
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系資料照片／記者謝承恩攝影
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系資料照片／記者謝承恩攝影

美國製藥大廠默沙東集團研發COVID-19口服抗病毒新藥，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，可降低重症死亡，比打針方便，讓病患免於住院，對醫療照護有重要影響。

默沙東集團（Merck & Co.）與RidgebackBiotherapeutics日前發表聲明，實驗中的口服藥molnupiravir給予COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫初期的高風險患者服用，可降低住院或死亡機率。

默沙東預計臨床實驗將在本月內結束，11月向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權（EUA）。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天透露，有採購準備，正在談判中。

羅一鈞今天在疫情記者會上透露，今年5到6月間，指揮中心看到默沙東口服藥臨床試驗顯示效果不錯，便透過管道與藥廠面對面討論，研議在台灣進行第3期臨床試驗的可能性，之後也促成臨床試驗開展。

羅一鈞說，現在這款藥物療效不錯的報告，指揮中心樂觀其成。他解釋，這款口服藥特色在於能有效降低COVID-19重症與死亡風險，會比針劑更方便、更能普及，讓病患免於住院，在家即可用藥，對醫療照顧模式改變有很重要影響。

此外自由時報報導，本土開發的「清冠一號」實驗發現對COVID-19變異株有效果，尤其是對最早在南非發現的Beta變異株與最早在印度發現的Delta變異株效果更好；另也調整藥方，開發供重症或危重症使用的「清冠二號」。

羅一鈞指出，疫苗跟藥物是幫助疫情趨於穩定正常化的工具，無論是中草藥或西藥，指揮中心都會審慎整備，「清冠一號」去年就有用於臨床的中西醫合併治療。

羅一鈞強調，儘管實驗資料顯示，「清冠一號」也許對變種病毒可能有一定功效，但還待進一步驗證，並請衛生福利部中醫藥司詳細研議。

此外，台中市大里仁愛醫院發生洗腎患者接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗的劑量不足0.5cc，需回院補接種劑量。指揮中心發言人莊人祥表示，共有44人僅接種0.1cc，目前已召回40人補接種1劑完整劑量，另有4人尚未補接種。

莊人祥說，已要求院方提交檢討報告，持續進行補接種作業，地方衛生局也稽查輔導；處罰部分，衛生局目前先暫停該院接種門診業務，並依照醫療法進行處置。

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