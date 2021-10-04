第10輪AZ疫苗速額滿 北市：協調加開量能

「COVID-19公費疫苗預約平台」第10輪第2劑AZ疫苗今天開始預約，不過台北市逾7萬劑名額已全數額滿。副市長蔡炳坤表示，正與中央協調，希望加開量能協助民眾施打。

「COVID-19公費疫苗預約平台」第10輪提供第2劑AZ疫苗，今天上午10時起開放預約，有媒體詢問台北市目前已經全數額滿，導致部分民眾只能預約到新北市施打，應如何處理。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，蔡炳坤對此表示，這次共開出7萬2880劑的量能，數量應該是足夠的，市民朋友現在還是可以上網預約。

不過，蔡炳坤隨後補充，經查，AZ疫苗預約的確已經全滿，「讓我很驚訝」，可見很多人在期待施打第2劑疫苗，現在已經緊急跟中央討論，將盡快協調、加開量能，讓大家可以預約施打。

此外，蔡炳坤提醒，可接種第2劑莫德納疫苗但未上網預約的70歲以上長者，可在7日及8日打電話到各區公所登記接種，目前估計有3萬名長者符合資格，將統一安排在13、14及15日施打。

至於校園BNT接種計畫，蔡炳坤說，感謝中央協助及新北市政府支援1萬劑疫苗，讓本來有可能需要延後接種的19所學校能夠如期施打，台北市所有國、高中等學校的校園接種將在6日告一段落。

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