27萬劑BNT疫苗到貨 效期至111年2月10日
中央流行疫情指揮中心今天表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第5批BNT疫苗27萬劑，已於今天上午順利運抵桃園國際機場，效期至明年2月10日。
客製化標籤輝瑞BNT（Pfizer/BioNTech）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗今天再度到貨約27萬劑，於早上5時36分抵達桃園國際機場，由指揮中心統籌運用供計畫所列實施對象接種。這批疫苗將開放給哪些年齡層對象施打受關注。
指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午說明，這批BNT疫苗27萬劑在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。
陳宗彥說，目前共計到貨332萬劑，分別為首批於9月2日93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑、第4批10月1日67萬劑，以及本批27萬劑。本批疫苗效期至2022年2月10日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。
陳宗彥說，對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升台灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷的謝意。
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