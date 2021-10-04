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郭董搶貨BNT抵台、蔡英文打高端 哪支疫苗好感度狂贏一個月

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計
image source: 攝自網路
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文/朱涵瑜

郭台銘臉書宣布客製化標籤的BNT疫苗抵台，預估10月4日還會有20多萬劑到貨，合計約140萬劑BNT疫苗。除了BNT之外，另一件疫苗大事就是9月30日蔡英文總統和賴清德副總統完成第二劑高端疫苗注射，全程臉書直播，離開現場前還秀出小黃卡，在正副元首助攻之下，高端疫苗創下近一個月網路聲量最高峰。不過就在蔡英文、賴清德接種完畢之後，英國在台辦事處在臉書專頁上貼出公告，自10月4日起「入境英國免隔離」需接種兩劑認證的疫苗，而高端疫苗並未被列在名單內

image source: British Office Taipei 英國在台辦事處

首批簡體字標籤BNT疫苗抵台  創近一個月網路聲量最高峰

近一個月來，BNT和高端疫苗話題不斷，攻占各大版面，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/09/01~2021/09/30）近一個月統計調查，BNT疫苗總討論聲量遠高於高端疫苗，其中單日最高點在9月2日，首批的BNT疫苗終於抵台，受到外界如此關注的原因之一，就在於這是由企業所購贈，而運抵台灣之前可以說是「突破層層障礙」，包括政治上的角力，企業和政府之間如何合作，駐德代表謝志偉的疫苗接力賽之說，更讓這批BNT疫苗在政壇掀起波瀾；到了最後關頭，BNT疫苗上的「復必泰」簡體字商標布條又變成爭論焦點，從郭董親自赴歐搶貨，到首批成功運抵台灣，幾個月時間下來，BNT疫苗著實受到相當大的關注度，網路討論聲量熱度隨之升溫，也因此第一貨運抵台灣各方都在關注。

蔡英文、賴清德注射第二劑  助攻高端疫苗創網路聲量最高點

國產高端疫苗雖然沒有郭董加持，但在蔡英文、賴清德助攻之下，近一個月聲量也不低，最高峰落在9月30日共有20,807筆，討論內容大多聚焦在正副元首全程直播注射過程，不少網友支持相挺，蔡總統的臉書直播影片超過5.4萬人按讚，注射疫苗的照片6.4萬人按讚；同一時間，陳時中也在廣播節目上表示「妻兒已完成高端注射」，繼續讓高端疫苗的話題加溫，政府帶頭施打高端，但是在網路上仍有不少人討論「國產高端疫苗仍有100萬劑待打」。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/09/01~2021/09/20)   

郭董宣布首批客製化BNT起運來台！ 網路好感度創下最高峰

進一步觀察分析，在近一個月內的網路好感度表現上BNT疫苗整整一個月都領先高端疫苗，其中好感度最高點是在9月27日，當天郭台銘臉書表示「準備起運140萬劑BNT疫苗」，而這批疫苗更是所謂的「客製化BNT」，上面沒有任何簡體字樣，疫苗瓶身以及外包裝也都是英文字，因此格外受到關注；好感度第二高則是在9月30日客製化疫苗成功抵台。

正副元首加持無用？ 高端疫苗網路好感度連輸BNT一個月

高端疫苗近一個月來，經歷過不少討論，包括網紅四叉貓注射完高端疫苗之後，兩度自費驗抗體，綠營人士紛紛秀手臂打高端等等，但一整個月的好感度都不及BNT疫苗，高端的好感度最高峰落在9月30日，蔡英文、賴清德的施打第二劑助攻搶下版面。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析時間:2021/09/01~2021/09/30)   

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年09月01日至2021年09月30日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『BNT疫苗、高端疫苗』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。


新冠疫苗 BNT 高端疫苗

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