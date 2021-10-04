不要忘記！第十輪AZ、BNT、高端今開放預約 看施打對象與時程

第十輪疫苗今天10點開放預約，提供AZ、高端第2劑，以及BNT第1劑接種，預約時間自10月4日上午10時至10月5日下午4時止，施打期間為10月6日至10月14日。

原本第十輪並沒有包含BNT疫苗，因BNT疫苗陸續又到貨已可以預估完成檢驗封緘的疫苗數量，2日宣布增開「BNT疫苗第一劑接種」，調整第十期施打期程，考量部分縣市已設置接種站量能，為避免影響合約醫療院所人力調度安排，故維持自10月6日起開打。詳細第十輪的的接種對象與時間表，請看以下整理。

一、COVID-19疫苗

莫德納疫苗 莫德納疫苗接種對象為70歲以上長者與60歲以上的原住民，適用對象是7月16日接種第一劑疫苗，準備施打第二劑者。預約與施打時間由各縣市政府決定。

AZ疫苗 第10輪施打對象為50歲以上至64歲準備接種第二劑者，適用於7月22日以前接種完第一劑者。預約時間為10月4日10:00至10月5日16:00，施打時間落在10月6日至14日。

BNT疫苗 校園造冊的12-17歲學生，已在9月23日開打。第10輪接種對象為64歲以上、18歲至22歲，以及第九類（18歲至63歲）接種第一劑，預計施打時間為10月6日至10月14日。

高端疫苗 第10輪接種對象為10月6日前接種第一劑，間隔滿4周，準備接種第二劑者，預約時間為10月4日10:00至10月5日16:00，施打時間為10月6日至10月12日。

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