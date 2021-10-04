影／第三批客製化標籤BNT疫苗 20餘萬劑今晨抵台

第三批客製化標籤約20餘萬劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗今天清晨運抵台灣桃園國際機場，該批疫苗由華航CI-62班機以客機載貨方式運送，從德國法蘭克福機場起飛，於清晨5時36分抵達桃園機場，班機落地後滑行停靠A9停機位，地勤人員將放置在前艙的溫控櫃卸下，由海關人員在機邊完成驗放通關作業後，在航警及海關車輛護送下由拖車送往貨物碼頭，拆裝送入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業。

鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘先前在臉書貼文透露，此批客製化BNT疫苗已生產完成約140萬劑，將分三批到貨，9月30日首批客製化標籤疫苗到貨54萬劑，以及上周五（1日）抵台的第二批客製化標籤疫苗67萬劑，今天抵台的是最後一批客製化標籤疫苗約為20餘萬劑。由永齡／鴻海、台積電和慈濟購買的BNT疫苗抵台首批為9月2日送達的93萬劑、第二批9月9日91萬劑以及這次三批的客製化標籤疫苗，總計共到貨約325萬劑。 第三批客製化標籤約20餘萬劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗今天清晨運抵台灣桃園國際機場，該批疫苗由華航CI-62班機以客機載貨方式運送，從德國法蘭克福機場起飛，於清晨5時36分抵達桃園機場，於清晨5時36分抵達桃園機場。記者季相儒／攝影 班機落地後滑行停靠A9停機位，地勤人員將放置在前艙的第三批客製化標籤約20餘萬劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗溫控櫃卸下。記者季相儒／攝影 第三批客製化標籤約20餘萬劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗溫控櫃卸下後，海關人員在機邊完成驗放通關作業後，在航警及海關車輛護送下由拖車送往貨物碼頭，拆裝送入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業。記者季相儒／攝影

【中央社桃園機場4日電】

客製化標籤輝瑞BNT疫苗再度到貨約20萬劑，今天上午5時36分由華航CI-62班機，自德國法蘭克福機場運抵台灣桃園國際機場，已到貨的3批客製化標籤輝瑞BNT疫苗合計約140萬劑。

由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈BNT疫苗1500萬劑，首批於9月2日送達93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑，及第4批10月1日的67萬劑，前4批共到貨305萬劑。今天再到貨約20萬劑，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

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