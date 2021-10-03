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恩主公誤打BNT原液調查結果出爐 衛生局開罰25萬
新北市三峽恩主公醫院上月27日誤把未經稀釋BNT疫苗原液注射於25位民眾，衛生局經過調查，證實醫院未落實疫苗作業SOP程序及相關規範，顯見醫院未盡督導責任，衛生局將依違反醫療法，裁處最高罰鍰25萬元。
衛生局長陳潤秋指出，目前25人共有13人住過院，已經11人出院，剩2人住院但狀況穩定，沒住院的23人醫院都有專人每天透過電話關懷。
陳潤秋說，事件發生後，當天晚間就與衛福部疾管署長周志浩及專家學者透過緊急電話會議討論相關應變作為，隨即派員前往恩主公醫院調查事件發生經過。
衛生局1日會同疾管署與專家再度前往醫院查核疫苗接種作業程序，經查該院未落實教育訓練，導致交班資訊有落差，且未確認檢查疫苗狀況就施打。因上述缺失，除停止醫院施打疫苗一周外，涉及違反醫療法57條相關規定，故裁處最高罰鍰25萬元，另因誤打疏失造成疫苗毀損，後續醫院須依中央公告疫苗採購原價賠償。
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