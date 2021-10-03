美逼商業機密 羅智強轟蔡英文：護高端，台積電有難神隱

美國政府要求半導體大廠包括台積電等交出庫存、訂單、銷售紀錄等商業機密，國民黨台北市議員羅智強痛批，「台積電有難、蔡英文神隱」，若任台積電被鯨吞蠶食，台灣必將動搖國本，蔡英文的喪權辱國，將如同與列強簽訂不平等條約的百年國恥。羅也說，蔡英文屢屢幫高端講話，護高端護到如親開「法說會」，如今台積電有難，蔡英文怎麼不能出來護護台灣的護國神山？

羅智強說，「要你吃萊豬，就必須進萊豬，要你多買武器，就只得買更多武器，要挖你的護國神山，還要幫忙背書」，若不是吃定台灣會乖乖服從，美國怎會提出如此無理要求？

羅智強今天在臉書表示，美國鴨霸要求，台積電、三星等半導體廠商，交出晶片庫存、訂單、良率，銷售紀錄等機密資料，否則可能祭出制裁，對於美國強制交資料，可能危及廠商技術與營運，南韓政府已決定出手護三星，直接與美國交涉，但反觀蔡政府不但無所作為，甚至經濟部長王美花居然還幫美方背書，說美國不會將到手的機密洩漏公開，如此軟骨頭的官員，真是下台一百次也不夠。

羅說，台積電之所以被稱護國神山，不只是半導體產業為台灣經濟命脈，現今國際情勢，晶片已被視為國家安全重要戰略物資，台機電不僅是台灣的經濟靠山，更是安全靠山，但蔡政府先前屈從美國壓力，讓台積電赴美設廠，就已削弱護國神山地位與重要性。

羅智強說，若這次還繼續讓步，讓美方取得台積電商業機密數據，未來更會被予取予求，甚至強迫技術轉移，使得台積電被吸乾掏空，被美國納為與中國大陸對抗的籌碼，蔡政府錯誤的對外戰略，單邊押寶美國，讓台灣只能對美唯命是從。

羅說，台灣缺疫苗，國家有難，台積電買500萬劑疫苗相助台積電被「勒索」，蔡英文卻神隱，悶不吭聲，蔡英文屢屢幫高端講話，護高端護到有如親開「法說會」，台積電有難，蔡英文就怎麼不能出來護護台灣的護國神山？

羅智強表示，台積電被強索資料，已涉國安層級議題，請蔡英文不要再神隱，儘速提出有效對策，捍衛護國神山台積電，絕對不能讓步，若任台積電被鯨吞蠶食，高科技產業受重傷，台灣必將動搖國本，蔡英文的喪權辱國，將如同與列強簽訂不平等條約的百年國恥。

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