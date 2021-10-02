實測預約莫德納二劑成功 中市衛生局：接種前會查身分
高雄傳出高鐵人員闖關施打莫德納第二劑，各縣市醫院疫苗預約系統是否存在漏洞？本報記者嘗試在台中一家醫學中心的疫苗預約系統，預約「莫德納第二劑」，身分別若選擇68歲以上長者，系統告知年齡不符合；若改選58歲以上原住民，明明年齡也不符合，卻可以選擇接種日期與時段。記者最後並未預約接種。
本報記者另到公立醫院掛號「第一至三類莫德納第二劑」疫苗門診，同樣能掛號成功，不過掛號網站有公告，「掛號後現場仍須查驗身分，不符者無法施打，請見諒」。記者在掛號成功後，立即取消疫苗門診掛號。
一家醫院高層表示，高鐵人員透過醫院的預約系統預約成功 ，主要是因為醫院預約系統是不具辨識身分的「誠實系統」，院方會公告接種前到場查核身分，每家醫院都一樣；上周就有高鐵人員持醫院預約成功證明企圖提前闖關，因為身份不符合被攔截下來。
台中市衛生局長曾梓展說，目前有多種疫苗，施打平台也很多，衛生局要求合約院所與快打站，施打前都得核對身份；醫院的疫苗預約系統就算預約成功，不代表就能打到疫苗，接種前得插健保卡核對身份，一至三類人員甚至得提供相關證明，如果身份不符合會擋下來。
曾梓展說，醫療院所接種前都會再三核對，身份不符合的人不必上網去預約，就算預約到了，現場也會被擋下來；針對違規施打疫苗或醫療院所遭闖關成功，衛生局都會追究責任。
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