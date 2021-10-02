第10輪加開BNT仍被「放生」上班族痛批：我的第一劑在哪

由台積電、鴻海永齡、慈濟三間企業和民間團體捐贈BNT疫苗，近日陸續到貨，指揮中心也宣布，第十輪除了第二劑AZ、高端以外，更加開BNT第一劑接種。不過BNT開放的對象為64歲以上民眾，18歲至63歲的第九類及18至22歲者，23歲到50歲青年上班族仍連第一劑都打不到，痛批「什麼時候才輪我們？」。

指揮官陳時中表示，第十輪疫苗本來供應第二劑的高端與AZ，現在配合BNT到貨，也新增9月29日前選擇BNT的民眾可接種第一劑，對象包括64歲以上民眾，以及18歲至63歲的第九類，等於是第九類全部開；同時18至22歲新增加者也可以預約，可預約時間為10月4日上午10點至10月5日下午4點為止，施打時間為10月7日至14日。

不過這次開放對象仍然沒有「23歲到50歲青年上班族」，該群組的人也紛紛痛罵，「七年級到底惹到誰了」、「還是輪不到7.8年級」、「什麼時候輪到我啦」、「我的第一劑BNT在哪」、「再度被跳過」、「18-22歲要開放幾次啦」、「第十類的都是疫苗孤兒，可憐喔」、「第十類=非人類，台灣最低的」。

指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，目前共計到貨305萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑，以及於昨天(1日)送達的67萬劑。本批疫苗效期至2022年2月10日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

第10輪加開BNT疫苗第一劑接種。圖／指揮中心提供

商品推薦