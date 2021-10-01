單日接種39.3萬劑疫苗創新高 人口涵蓋率破56%
根據中央流行疫情指揮中心統計，昨天共接種39萬3483劑COVID-19疫苗，再創單日新高，全台累計接種超過1580萬劑疫苗，人口涵蓋率56.47%，劑次人口比67.72%。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布最新疫苗接種數據；另外，在不良事件方面，共新增76件非嚴重不良事件、53件其他疑似嚴重不良事件。
陳時中日前透露，近日可望有新一批莫德納疫苗抵台，但至今還沒消息，外界也好奇等不到莫德納疫苗第二劑的民眾能否混打。
陳時中指出，目前疫苗施打策略沒有改變，BNT疫苗持續提供第一劑接種，莫德納跟AZ疫苗則提供第二劑接種，高端疫苗則是2劑並行；他並指出，由於今天已經週五，看來這週莫德納疫苗應該不會到貨。
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