67萬劑BNT疫苗運抵台灣 效期至111年2月

10月疫苗接種持續進行，公費疫苗第一階段今天開始施打，莫德納疫苗接種第二劑者，由各縣市政府決定施打時間。AZ疫苗第10輪、第11輪將在10月6日起施打，BNT疫苗除校園接種外，第11輪預計在10月13至20日開始施打。接種高端第二劑疫苗者，第9輪施打時間為9月25日至10月2日，第10輪預計會在10月6日至12日施打。

2021-10-01 14:29