67萬劑BNT疫苗運抵台灣 效期至111年2月
台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會捐贈的第4批67萬劑BNT疫苗今天上午運抵台灣，效期至明年2月10日；指揮中心指揮官陳時中今天再次對捐贈單位表達感謝。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第4批BNT疫苗67萬劑，今天上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。
陳時中表示，由這3個團體預計共同捐贈1500萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗，目前共到貨305萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑，以及於今日送達的67萬劑。
陳時中說，本批疫苗效期至111年2月10日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種，加速提升台灣疫苗覆蓋率，並再次表達對捐贈單位的感謝。
疫情快報
▪【疫情專題】10月1日新增境外11例、0例本土及1例死亡個案
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言