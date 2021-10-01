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67萬劑BNT疫苗運抵台灣 效期至111年2月

中央社 / 台北1日電
台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第4批BNT疫苗67萬劑，今天上午順利運抵桃園國際機場。記者鄭超文／攝影
台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第4批BNT疫苗67萬劑，今天上午順利運抵桃園國際機場。記者鄭超文／攝影

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會捐贈的第4批67萬劑BNT疫苗今天上午運抵台灣，效期至明年2月10日；指揮中心指揮官陳時中今天再次對捐贈單位表達感謝。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第4批BNT疫苗67萬劑，今天上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

陳時中表示，由這3個團體預計共同捐贈1500萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗，目前共到貨305萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑，以及於今日送達的67萬劑。

陳時中說，本批疫苗效期至111年2月10日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種，加速提升台灣疫苗覆蓋率，並再次表達對捐贈單位的感謝。

新冠疫苗 BNT

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