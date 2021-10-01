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打到BNT疫苗原液 恩主公醫院：仍4人留院觀察健康良好

中央社 / 新北1日電
三峽恩主公醫院對25人施打未稀釋的BNT疫苗原液，今天有3人出院。記者張哲郢／攝影
三峽恩主公醫院對25人施打未稀釋的BNT疫苗原液，今天有3人出院。記者張哲郢／攝影

三峽恩主公醫院對25人施打未稀釋的BNT疫苗原液，今天有3人出院。院方今天表示，仍有4人留院觀察，將持續追蹤健康1個月。市府衛生局說，調查報告將於3日對外公布。

中央流行疫情指揮中心9月30日表示，一對被恩主公醫院接種未稀釋輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗的母子出現心臟不適、呼吸喘症狀，目前狀況穩定。

新北市鶯歌永福宮接種站9月27日上午進行BNT疫苗接種作業時，恩主公醫院疑醫療作業疏失，25名民眾遭施打未經稀釋的BNT疫苗原液。市府衛生局表示，調查報告將於10月3日出爐，並會主動對外公布。

恩主公醫院公關室今天告訴中央社記者，涉及病人隱私，所有25人健康狀況都會回報新北市府衛生局與疫情指揮中心，由主管機關公布，院方不對外說明病情。

醫院表示，上述的母子入院後，會依據病人敘述狀況，給予必要的處置及輸液，以改善不舒服症狀。目前，母子不舒服狀況已經改善。

醫院表示，今天有3人出院，剩下4人留院觀察。所有25名民眾的健康都良好，相關健康都在可控制範圍，也都回報主管機關，監測將會持續追蹤1個月。

新冠疫苗 恩主公醫院 BNT

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