圖表／流感疫苗10月加入！全台4+1款疫苗同時開打 看接種對象與時間表
除了正在進行接種中的四大品牌COVID-19疫苗，流感疫苗也在今天加入開打，兩種疫苗建議見隔七天以上，聯合新聞網也整理四大COVID-19疫苗目前施打對象與時間表，以及公費流感疫苗對象與施打時間表，供讀者接種參考。
一、COVID-19疫苗
莫德納疫苗
莫德納疫苗接種對象為70歲以上長者與60歲以上的原住民，適用對象是7月16日接種第一劑疫苗，準備施打第二劑者。預約與施打時間由各縣市政府決定。
AZ疫苗
第10輪施打對象為50歲以上至64歲準備接種第二劑者，適用於7月22日以前接種完第一劑者。預約時間為10月3日10:00至10月4日16:00，施打時間落在10月6日至12日。
第11輪接種對象為55歲以上準備接種第二劑者，適用於8月6日以前完成接種第一劑者。預計施打時間落在10月13日至20日。
BNT疫苗
校園造冊的12-17歲學生，已在9月23日開打，第9輪接種對象包含18至22歲、65歲以上，已級40歲以上第九類，施打時間為9月25日至10月2日。
第11輪接種對象為49歲以上、12歲至22歲，以及第九類（年齡尚未公布），預計施打時間為10月13日至10月20日。
高端疫苗
高端第9輪接種對象為9月28日前接種第一劑，間隔滿4周，準備接種第二劑者，施打時間為9月25日至10月2日。
第10輪接種對象為10月6日前接種第一劑，間隔滿4周，準備接種第二劑者，預約時間為10月3日10:00至10月4日16:00，施打時間為10月6日至10月12日。
二、流感疫苗
公費流感疫苗
第一階段今天開打，施打對象包含醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）／五專1至3年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員。第二階段對象50至64歲無高風險慢性病成人則在11月15日開打疫苗。
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