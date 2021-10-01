客製化標籤BNT疫苗60餘萬劑抵台 下批估10/4到貨

客製化標籤BNT疫苗，今天清晨5時16分再度到貨60多萬劑；預估10月4日將再到貨20多萬劑，連同昨天到貨的55萬劑，合計完成140萬劑運送。

鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘日前在臉書（Facebook）貼文指出，首批客製化標籤輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗已生產完成約140萬劑準備起運；疫苗將分3批到貨，其中約55萬劑已在昨天抵台，今天有60多萬劑抵達，預估10月4日再到貨20多萬劑，合計完成140萬劑運送。

今天到貨的60多萬劑客製化標籤BNT疫苗，由華航班機CI-62以客機載貨方式運送，從德國法蘭克福機場起飛，清晨5時16分抵達桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於D1機坪，由地勤人員將放置在貨艙的3個溫控櫃卸下後，由海關完成機邊驗放作業，經消毒作業後，以拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業。

中央流行疫情指揮中心昨天也公布第11輪COVID-19疫苗有提供BNT，對象為「12至22歲」、「第九類對象」及「49歲以上一般民眾」共112萬人，其中應該又有不少是沒等到莫德納疫苗的民眾改打BNT。

指揮中心發言人莊人祥昨天表示，因為BNT疫苗還在陸續到貨中，施打方面的規劃，主要還是傾向針對第九類對象以及12至22歲民眾開放施打，但未來也會陸續開放49歲以上一般民眾接種。

校園接種BNT疫苗暫時不足，是因為BNT疫苗抵台時程延後；莊人祥表示，校園接種不足劑量數從原本預估的30萬劑降為16萬劑，昨天到貨的疫苗完成檢驗封緘後，將盡快分配至各縣市，後續確認會再說明。 第二批客製化標籤的BNT疫苗清晨抵台，地勤人員合力推上一旁的拖車。記者鄭超文／攝影

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