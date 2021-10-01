快訊

學生不知孫中山是誰 新課綱真的去中國化了嗎？

客製化標籤BNT疫苗60餘萬劑抵台 下批估10/4到貨

中央社 / 桃園機場1日電
第二批客製化標籤的BNT疫苗清晨抵台，由海關人員在機邊驗放完成通關程序。記者鄭超文／攝影
第二批客製化標籤的BNT疫苗清晨抵台，由海關人員在機邊驗放完成通關程序。記者鄭超文／攝影

客製化標籤BNT疫苗，今天清晨5時16分再度到貨60多萬劑；預估10月4日將再到貨20多萬劑，連同昨天到貨的55萬劑，合計完成140萬劑運送。

鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘日前在臉書（Facebook）貼文指出，首批客製化標籤輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗已生產完成約140萬劑準備起運；疫苗將分3批到貨，其中約55萬劑已在昨天抵台，今天有60多萬劑抵達，預估10月4日再到貨20多萬劑，合計完成140萬劑運送。

今天到貨的60多萬劑客製化標籤BNT疫苗，由華航班機CI-62以客機載貨方式運送，從德國法蘭克福機場起飛，清晨5時16分抵達桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於D1機坪，由地勤人員將放置在貨艙的3個溫控櫃卸下後，由海關完成機邊驗放作業，經消毒作業後，以拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業。

中央流行疫情指揮中心昨天也公布第11輪COVID-19疫苗有提供BNT，對象為「12至22歲」、「第九類對象」及「49歲以上一般民眾」共112萬人，其中應該又有不少是沒等到莫德納疫苗的民眾改打BNT。

指揮中心發言人莊人祥昨天表示，因為BNT疫苗還在陸續到貨中，施打方面的規劃，主要還是傾向針對第九類對象以及12至22歲民眾開放施打，但未來也會陸續開放49歲以上一般民眾接種。

校園接種BNT疫苗暫時不足，是因為BNT疫苗抵台時程延後；莊人祥表示，校園接種不足劑量數從原本預估的30萬劑降為16萬劑，昨天到貨的疫苗完成檢驗封緘後，將盡快分配至各縣市，後續確認會再說明。

第二批客製化標籤的BNT疫苗清晨抵台，地勤人員合力推上一旁的拖車。記者鄭超文／攝影
第二批客製化標籤的BNT疫苗清晨抵台，地勤人員合力推上一旁的拖車。記者鄭超文／攝影

新冠疫苗 BNT

延伸閱讀

反對疫苗內容 Youtube上不准出現

接種未稀釋BNT原液 莊人祥更正為打入5倍濃度疫苗

未稀釋BNT事件 莊人祥推估個案遭打「4倍濃度疫苗」

第十輪AZ二劑明意願截止「這類人不用再登記」就能打到

相關新聞

BNT累積到貨305萬劑 加開3對象施打第一劑

由台積電、鴻海永齡、慈濟三間企業和民間團體捐贈BNT疫苗，今上午67萬劑抵台，指揮官陳時中表示，今天這批疫苗有效日期到明...

圖表／流感疫苗10月加入！全台4+1款疫苗同時開打 看接種對象與時間表

10月疫苗接種持續進行，公費疫苗第一階段今天開始施打，莫德納疫苗接種第二劑者，由各縣市政府決定施打時間。AZ疫苗第10輪、第11輪將在10月6日起施打，BNT疫苗除校園接種外，第11輪預計在10月13至20日開始施打。接種高端第二劑疫苗者，第9輪施打時間為9月25日至10月2日，第10輪預計會在10月6日至12日施打。

驗高端抗體成話題 四叉貓坦言：我玩弄數據誤導政治人物

網紅四叉貓「劉宇」驗高端抗體引起各界討論，不過劉宇今天在社群平台發文，坦言自己「玩弄了一下抗體數據」，故意選在抗體最低和...

67萬劑BNT疫苗運抵台灣 效期至111年2月

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會捐贈的第4批67萬劑BNT疫苗今天上午運抵台灣，效期至明年2月10日；指揮中心指揮官...

直播／今天本土確診+0、1例死亡！另增11例境外移入個案

今日為公費流感疫苗開打，第一階段於十月一日開打，對象包含醫護、孕婦幼兒、六十五歲長者等，然而未來第十輪、第十一輪預約平台...

打到BNT疫苗原液 恩主公醫院：仍4人留院觀察健康良好

三峽恩主公醫院對25人施打未稀釋的BNT疫苗原液，今天有3人出院。院方今天表示，仍有4人留院觀察，將持續追蹤健康1個月。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。