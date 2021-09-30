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英國開放施打2劑新冠疫苗入境免隔離 認可名單「未見高端」

聯合報 / 記者張加／即時報導
英國在台辦事處今天宣布，10月4日起，台灣等地旅客入境英國前已完整接種兩劑認證的疫苗，就不需要再檢測、隔離；但英國認可的疫苗名單上，並不包括高端。圖／聯合報系資料照片
英國在台辦事處今天宣布，10月4日起，台灣等地旅客入境英國前已完整接種兩劑認證的疫苗，就不需要再檢測、隔離；但英國認可的疫苗名單上，並不包括高端。圖／聯合報系資料照片

英國在台辦事處今天宣布，10月4日起，台灣等地旅客入境英國前已完整接種兩劑認證的疫苗，就不需要再檢測、隔離；但英國認可的疫苗名單上，並不包括高端。

英國在台辦事處在臉書公告，自10月4日凌晨4時開始，入境英國將改為紅色國家／地區限制與簡化的其他國家／地區入境規定；台灣不在英國之紅色名單，因此入境規定將依旅客的疫苗接種狀況而定。

從澳洲、加拿大、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、韓國與台灣等地入境英國，前已經完整接種了兩劑認證的疫苗（至少 14 天），就不需要進行出發前新冠檢測或入境第 8 天的新冠檢測，也不用在抵達英國後在家中或居住地點隔離10天。

英國在台辦事處列出認證的疫苗包括，牛津／阿斯特捷利康、輝瑞 BioNTech、莫德納或 Janssen 疫苗（混打牛津／阿斯特捷利康、輝瑞 BioNTech、莫德納兩劑疫苗也被認可）。

英國在台辦事處表示，旅客必須能夠在入境時提出來自國家級或州級公共衛生機構的證明文件（電子版或紙本），證明已完整接種疫苗（超過14 天）。

自10月4日起，若尚未完整接種兩劑疫苗，在出發到英國前，必須要進行出發前三天新冠陰性檢測證明、預定並支付在入境後第2天及第8天的新冠檢測、在抵達英國48小時內上網填寫旅客追蹤表格。

而入境英國後，必須要在家中或居住地點隔離10天，在入境後第2天及第8天進行新冠檢測。

新冠疫苗 英國 高端疫苗

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