台中首例通報 86歲老婦打莫德納第二劑後死亡

台中驚傳第二例疑打完第二劑莫德納疫苗後死亡個案。台中市衛生局說明，至今天上午8時，台中疫苗不良反應通報，疑注射疫苗後死亡119人，其中出現第二劑莫德納疫苗打後死亡首例，為86歲婦人，有多重慢性病史，於7月7日打第一劑，9月24日打第2劑，家屬9月27日呼叫她發現沒有回應，送醫後不治，為台中接獲通報接種第二劑莫德納後死亡首例。

台中市衛生局統計，至今天上午8時，接種AZ疫苗不良反應通報數計596案，其中含住院中21案及死亡案95案(含第2劑2案)；莫德納疫苗不良反應通報數計130案，其中含住院中10案及死亡案22案；高端疫苗不良反應通報數計33案，其中含死亡案2案；BNT疫苗不良反應通報數計18案，目前住院中1案，無死亡案。 台中驚傳第二例打完第二劑莫德納疫苗疑似不良反應死亡個案，圖為台中市長者9月23日到快打站接種第二劑莫德納疫苗。記者趙容萱／攝影

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