各來源AZ疫苗抵台逾千萬劑 AZ公司：明年初再交數百萬

指揮中心今天宣布將再有65.6萬劑自購的AZ疫苗抵台，總計已到貨502.3萬劑，超過五成。AZ（阿斯特捷利康）公司今天也發布新聞稿表示，9月已交付台灣共175萬劑疫苗，包括直接供應、COVAX平台配送以及其他國家捐贈，AZ已有超過1000萬劑疫苗運抵台灣，預計明年初將再交付數百萬劑疫苗給台灣。

台灣AZ總裁陳康偉表示，很高興至今已直接供應以及協助交付給台灣超過1000萬劑新冠肺炎疫苗，這是AZ努力加速協助台灣提升疫苗接種覆蓋率的里程碑。將持續與政府相關單位緊密合作以達成這項優先要務，促使台灣經濟以及國人健康早日回復正軌。

AZ表示，該疫苗經臨床研究證實，接種兩劑可100％預防重症及住院，真實世界數據更也示，對於世界衛生組織（WHO）認定的變種病毒均有80至90%預防重症的保護力。

至於極度罕見的血液凝固異常不良反應、血栓併血小板低下症候群（TTS）事件，多數發現在接種第一劑後14天內發生，而接種第二劑後發生率則已降低至與一般族群的背景值相當。

AZ表示，該公司已供應全球170 多個國家，總計超過13億劑新冠肺炎疫苗。其中，三分之二以上是供應給中低收入國家；超過1.45億劑疫苗透過COVAX平台交付給各國。

目前我國到貨的AZ疫苗，包括自購502.3萬劑、日本捐贈390.4萬劑、立陶宛贈2萬劑、波蘭贈40萬劑、斯洛伐克贈16萬劑以及購自COVAX平台的102萬劑，共1052.7萬劑。

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