快訊

台北市買房有多難？竟要不吃不喝近16年

是否進國民黨部服務？張亞中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

各來源AZ疫苗抵台逾千萬劑 AZ公司：明年初再交數百萬

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮中心今天宣布將再有65.6萬劑自購的AZ疫苗抵台，總計已到貨502.3萬劑，超過五成。 法新社
指揮中心今天宣布將再有65.6萬劑自購的AZ疫苗抵台，總計已到貨502.3萬劑，超過五成。 法新社

指揮中心今天宣布將再有65.6萬劑自購的AZ疫苗抵台，總計已到貨502.3萬劑，超過五成。AZ（阿斯特捷利康）公司今天也發布新聞稿表示，9月已交付台灣共175萬劑疫苗，包括直接供應、COVAX平台配送以及其他國家捐贈，AZ已有超過1000萬劑疫苗運抵台灣，預計明年初將再交付數百萬劑疫苗給台灣。

台灣AZ總裁陳康偉表示，很高興至今已直接供應以及協助交付給台灣超過1000萬劑新冠肺炎疫苗，這是AZ努力加速協助台灣提升疫苗接種覆蓋率的里程碑。將持續與政府相關單位緊密合作以達成這項優先要務，促使台灣經濟以及國人健康早日回復正軌。

AZ表示，該疫苗經臨床研究證實，接種兩劑可100％預防重症及住院，真實世界數據更也示，對於世界衛生組織（WHO）認定的變種病毒均有80至90%預防重症的保護力。

至於極度罕見的血液凝固異常不良反應、血栓併血小板低下症候群（TTS）事件，多數發現在接種第一劑後14天內發生，而接種第二劑後發生率則已降低至與一般族群的背景值相當。

AZ表示，該公司已供應全球170 多個國家，總計超過13億劑新冠肺炎疫苗。其中，三分之二以上是供應給中低收入國家；超過1.45億劑疫苗透過COVAX平台交付給各國。

目前我國到貨的AZ疫苗，包括自購502.3萬劑、日本捐贈390.4萬劑、立陶宛贈2萬劑、波蘭贈40萬劑、斯洛伐克贈16萬劑以及購自COVAX平台的102萬劑，共1052.7萬劑。

新冠疫苗 AZ疫苗 阿斯特捷利康

延伸閱讀

高端疫苗免平台預約 20歲以上赴合約院所就能打

新冠未歇流感又來 專家籲打滿新冠、流感、肺鏈三疫苗

桃65萬老少流感疫苗明開打 鄭文燦：與其他疫苗隔7天

新冠疫苗爭奪戰（十八）：疫苗一打再打有用嗎？以色列的第三劑爭議

相關新聞

英國開放施打2劑新冠疫苗入境免隔離 認可名單「未見高端」

英國在台辦事處今天宣布，10月4日起，台灣等地旅客入境英國前已完整接種兩劑認證的疫苗，就不需要再檢測、隔離；但英國認可的...

10月1日流感疫苗開打分兩階段！新冠疫苗撞期「務必隔7日」再接種

明日起為今年首度流感疫苗開打，其中公費疫苗流感分兩階段接種，第一階段於十月一日開打，對象包含醫護、孕婦幼兒、六十五歲長者...

台中首例通報 86歲老婦打莫德納第二劑後死亡

台中驚傳第二例疑打完第二劑莫德納疫苗後死亡個案。台中市衛生局說明，至今天上午8時，台中疫苗不良反應通報，疑注射疫苗後死亡...

各來源AZ疫苗抵台逾千萬劑 AZ公司：明年初再交數百萬

指揮中心今天宣布將再有65.6萬劑自購的AZ疫苗抵台，總計已到貨502.3萬劑，超過五成。AZ（阿斯特捷利康）公司今天也...

北市近8.4萬學生接種BNT 明70歲長者第二劑莫德納開打

中央流行疫情指揮中心今公布北市新增1例境外移入確診病例，該個案自美國入境，9月28日居隔期滿前採檢確診；疫苗施打部分，北...

新冠疫苗動物實驗結果出爐！ 高端：可有效對抗變異株

高端疫苗發佈在國際生醫資料庫BioRxiv次世代疫苗的動物試驗結果，針對世衛組織（WHO）定義的高關注變異株（Varia...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。