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全台COVID-19疫苗接種1544萬劑 涵蓋率破55%

中央社 / 台北30日電
根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天單日國內接種32萬劑COVID-19疫苗，自3月以來累計接種1544萬劑疫苗，圖為長庚醫院上午在台北田徑場注射站施打BNT及AZ疫苗第二劑。記者曾吉松／攝影
根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天單日國內接種32萬劑COVID-19疫苗，自3月以來累計接種1544萬劑疫苗，圖為長庚醫院上午在台北田徑場注射站施打BNT及AZ疫苗第二劑。記者曾吉松／攝影

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天單日國內接種32萬劑COVID-19疫苗，自3月以來累計接種1544萬劑疫苗，人口涵蓋率破55.71%、劑次人口比65.84%。

在疫苗不良事件方面，昨天共新增90件，其中36件非嚴重不良事件、48件其他疑似嚴重不良事件、6件死亡。

昨天新增的死亡個案之中，有4例接種AZ疫苗，年齡為59歲至91歲間，於接種疫苗後當日至15天間發生；1例接種莫德納疫苗、年齡為86歲，為接種疫苗後3天發生；1例接種高端疫苗、年齡為52歲，為接種疫苗後30天發生。

新冠疫苗 疫情 COVID-19

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