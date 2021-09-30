聽新聞
test
0:00 / 0:00
全台COVID-19疫苗接種1544萬劑 涵蓋率破55%
根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天單日國內接種32萬劑COVID-19疫苗，自3月以來累計接種1544萬劑疫苗，人口涵蓋率破55.71%、劑次人口比65.84%。
在疫苗不良事件方面，昨天共新增90件，其中36件非嚴重不良事件、48件其他疑似嚴重不良事件、6件死亡。
昨天新增的死亡個案之中，有4例接種AZ疫苗，年齡為59歲至91歲間，於接種疫苗後當日至15天間發生；1例接種莫德納疫苗、年齡為86歲，為接種疫苗後3天發生；1例接種高端疫苗、年齡為52歲，為接種疫苗後30天發生。
疫情快報
▪【疫情專題】9月30日新增境外7例、無本土及死亡個案
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言