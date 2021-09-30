高端疫苗免平台預約 20歲以上赴合約院所就能打

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，滿20歲以上且尚未接種任何一劑COVID-19疫苗或已接種第1劑高端疫苗且間隔滿28天以上民眾，免預約就可赴合約院所接種。

截至今天，共72.4萬人接種第1劑高端疫苗，其中3.9萬人已完成兩劑接種。

陳時中下午在指揮中心記者會說明，為提升有意願接種第1劑高端疫苗或需接種第2劑高端疫苗民眾接種便利性及可近性，指揮中心已協調衛生福利部所屬醫院持續開設高端疫苗接種門診。

陳時中說，已於9月27日函請各縣市政府衛生局依轄內高端疫苗庫存量、接種量能與接種可近性，開放符合接種資格民眾接種；此外，後續指揮中心將陸續配送高端疫苗，請衛生局後續評估增設及公告高端疫苗接種院所。

陳時中強調，民眾除可透過於各期程「COVID-19公費疫苗預約平台」預約接種，可自行洽地方衛生局詢問有提供高端疫苗接種服務醫療院所或各部立醫院，並事先電洽院所確認後進行預約。

另外，陳時中表示，高端的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗除提供單劑型預充填式包裝之外，也將同時供應多劑型疫苗，包裝為每瓶10人份，每人每劑接種0.5ml。

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