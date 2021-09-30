恩主公超量施打「母子不適」住院 陳時中：對打氣無影響
恩主公醫院因誤施打未稀釋的BNT疫苗原液，使25位民眾遭打了五倍劑量的疫苗。其中近日又多出一對母子發燒、心臟不適。指揮中心指揮官陳時中表示，該案屬行政疏失，對打氣無影響，國外狀況因超量施打並無傳出特別不好的症狀。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前掌握這兩位是一對母子，昨天陸續有心臟不適、呼吸喘等症狀就醫，目前回報狀況穩定，醫院也會就此協助，至於其他預防性住院的民眾，也有幾位已經出院。
至於整體疫苗施打政策中，是否超過六成有機會降級。陳時中指出，仍需要滾動檢討，達到一定比例後，群體免疫的機會相對低，但防止重症死亡有效，會衡量各項變數、大家的遵從率，但目前沒有明確數字，國內疫苗施打數多、案件數持續降，現在每天平均不到兩人，開放可能性高，也要看需要性，至於交通部若提出解封措施，可由社區防疫組評估。
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