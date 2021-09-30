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打完高端第二劑 蔡英文報平安：精神很好繼續展開行程

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
圖／翻攝蔡英文總統臉書
圖／翻攝蔡英文總統臉書

蔡英文總統今天早上打完第二劑高端疫苗，一小時後在臉書報平安，她表示，這次施打一樣也不會痛，現在精神很好，要繼續展開今天的行程，等下就要前往新北市板橋，為國家住宅及都市更新中心所規畫的兩處社宅基地動土。她也強調高端疫苗是安全、有效、合法，符合科學標準的疫苗。

蔡總統表示，今天一早，她再次到台大醫院，完成接種第二劑高端疫苗。在台大醫護團隊的協助下，整個施打的過程非常順利、流暢，一樣也不會痛。現在精神很好，要繼續展開今天的行程，等下就要前往新北市板橋，為國家住宅及都市更新中心所規畫的兩處社宅基地動土。

蔡總統說，她完成兩劑高端疫苗的接種，證明安全、有效、合法，符合科學標準的疫苗，政府才會提供給大家接種，請大家放心。現在，大家只要滿20歲以上，或是已經接種第一劑高端疫苗、間隔滿四周以上，都可以直接向提供高端疫苗的醫療院所，預約接種第一劑或第二劑。

蔡總統說，再次感謝台大醫院醫護團隊及所有第一線醫護人員的辛苦。她也要請大家繼續做好防疫措施，一起團結守住防疫的成果。

新冠疫苗

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