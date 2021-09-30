首批客製化標籤BNT疫苗55萬劑 運抵桃園機場
首批客製化標籤輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，今天上午5時10分由中華航空公司CI-62班機自德國法蘭克福機場運抵桃園國際機場，這批疫苗到貨約55萬劑。
台積電、鴻海永齡基金會及慈濟共購買1500萬劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）的COVID-19疫苗，首批約93萬劑、第2批約91萬劑，分別於9月的2日及9日到貨，今天到貨為第一批客製化標籤輝瑞BNT疫苗約55萬劑。
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