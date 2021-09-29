接種未稀釋BNT原液 莊人祥更正為打入5倍濃度疫苗
國內首現施打未稀釋BNT疫苗事件，指揮中心昨天推估個案遭打4倍濃度疫苗，與部分醫師推算不同，引發原液濃度討論，發言人莊人祥今天更正數據，解釋是打入「5倍濃度」。
新北市政府衛生局表示，接獲通報，永福宮接種站27日上午進行輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業時，恩主公醫院疑醫療作業疏失，有25名民眾遭施打未經稀釋的BNT疫苗原液。
莊人祥今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中更正BNT疫苗原液濃度數據，公布未稀釋BNT疫苗的劑量是已稀釋疫苗劑量的5倍濃度。
一瓶BNT疫苗原液為0.45毫升，含有225微克的mRNA疫苗，民眾接種BNT疫苗時，是從已稀釋成2.25毫升的疫苗液劑中，抽取0.3毫升進行施打。
莊人祥進一步解釋，正常接種的標準劑量，使用前於原始藥瓶內注入1.8毫升無菌生理食鹽水注射液稀釋，稀釋後的疫苗容量會變成2.25毫升。稀釋後即為每瓶2.25毫升含有225微克的mRNA疫苗，一般民眾施打0.3毫升的稀釋疫苗，含有30微克的mRNA。
針對未稀釋疫苗原液劑量，未經稀釋的0.3毫升液劑有多少微克的mRNA，莊人祥說明，應該先將0.3毫升除以0.45毫升，再乘上225微克，得出施打0.3毫升未稀釋疫苗，含有150微克的mRNA。換句話說，未稀釋BNT疫苗的劑量是已稀釋疫苗劑量的5倍。
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