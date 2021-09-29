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25人打未稀釋BNT狀況穩定 專家將討論第2劑施打

中央社 / 台北29日電
中央流行疫情指揮中心9月29日14時記者會出席名單第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心9月29日14時記者會出席名單第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影

國內首度出現誤打未稀釋BNT疫苗案，指揮中心今天表示，接種的25人狀況穩定，部分住院觀察中。上述民眾是否須施打第2劑將交由預防接種組（ACIP）專家正式討論規劃。

新北市政府衛生局日前接獲通報，永福宮接種站27日上午進行輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業時，恩主公醫院疑醫療作業疏失，有25名民眾遭施打未經稀釋的BNT疫苗原液。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午記者會中表示，接獲新北市接種站出現BNT疫苗接種異常事件當天，疾管署署長周志浩已邀集專家進行緊急會議，研討因應模式，交由衛生局、區管中心執行。

至於上述遭打未稀釋BNT疫苗民眾，後續是否需要接種第2劑BNT疫苗，張上淳說，當天專家會議也有討論此事，但會議當下沒有足夠參考資料，專家無法立刻給予建議。

張上淳說，指揮中心已積極蒐集國外大劑量誤打資料，了解後續處理模式，相信BNT原廠也都有掌握類似狀況可給予建議，待疾管署及指揮中心資料搜集完全，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組就會舉行會議，由專家討論，制訂大劑量接種者第2劑施打規劃，給予正式建議。

另外，國內專家建議對25名誤打民眾追蹤劑量與免疫的關係，張上淳表示，體內施打超量抗原，以學理分析，應該會比正常抗原劑量產生更多抗體，如果民眾同意，也會留存資料作為國內抗體相關數據。

新北市衛生局已進行事件調查及並由專家實地查核，確認接種流程。針對恩主公醫院提及BNT瓶蓋脫落，及將疫苗原液誤認為是已稀釋殘劑等說法，指揮中心指揮官陳時中說，正因瓶蓋很緊不會脫落，醫護人員才會研判打開過，交由衛生局進一步調查，「若真要懲處，會懲處醫院。」

新冠疫苗 BNT

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