第十輪意願登記截止 指揮中心：符合資格者106萬人

第十輪接種AZ和高端疫苗第二劑，意願登記到今天中午，自10月3日上午10時起提供預約至10月4日下午4時；接種期間為10月6日至10月12日。指揮中心指揮官陳時中表示，已登記符合資格者有106萬人，包括AZ接種者89.4萬人，高端接種者16.5萬人。

我國疫苗人口涵蓋率為54.63％，劑次人口比為每百人64.35劑，陳時中表示，昨天接種的疫苗以BNT為主，接種23萬多劑，另有3.1萬人接種莫德納第二劑。

有人質疑年底滿12歲者會變成疫苗孤兒，發言人莊人祥表示，現在是用出生年月日作為可否至預約平台進行意願登記，滿12歲就可以預約接種；目前是開放到民國98年9月1日以後生日者，已有7854人登記。

另外，莊人祥針對昨天新北25人誤打BNT未稀釋原液的劑量倍數進行更正。他表示，原液中原有225微克的抗原，抽取後一劑有150微克；稀釋後抽取微30微克，因此是五倍而非四倍。

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