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超過10國BNT沒稀釋就直接打 醫坦言：台灣這次狀況比較少見

聯合新聞網 / 綜合報導
台北長庚醫院28日在台北田徑場為民眾施打BNT及AZ疫苗，現場醫護人員舉牌引導動線，讓前往接種疫苗的民眾分流。中央社
台北長庚醫院28日在台北田徑場為民眾施打BNT及AZ疫苗，現場醫護人員舉牌引導動線，讓前往接種疫苗的民眾分流。中央社

新北市三峽恩主公醫院昨日出現有25位民眾遭施打「未經稀釋的BNT疫苗原液」，護理人員把六人份的量施打在一人身上，而被誤打者的年紀介於十八到六十五歲，十一位男性、十四位女性，這25人後續將追蹤一個月。

對此，醫師潘建志在臉書分析民眾打了沒稀釋過的BNT後果，「最怕的還是心肌炎」。他說，BNT沒稀釋就直接打，很多醫療先進的國家都發生過（超過十個）。

他解釋，這是很容易犯的錯誤，可能副作用強一點，但病人之後情況都ok，甚至德國有二位八十歲的安養院老人也沒事，「只是像台灣連打25個才發現的比較少見。」

他也指出，BNT的第三期實驗裡，也曾發生過有五十二個病患沒有稀釋就直接打，之後沒有異常。此外，第一期實驗中，為了確定有效劑量，最大劑量給個案100微克（百萬分之一克），是現在劑量30微克的三倍，仔細檢查抽血後，沒太嚴重的副作用。「現在沒稀釋直接打，等於打120微克，還好。」

至於在動物實驗，給小老鼠人類的劑量30微克，連打三次。一般這相當給了老鼠50倍的劑量，小老鼠後來確實有產生比較多的免疫反應，但也還好，沒有致死。

潘建志認為，打進人體內的BNT疫苗中的mRNA，相對人體本身無處不在的mRNA而言，數量算是很少（百萬分之30克），一般藥物都是化學製劑，通常以毫克為單位，過量身體無法代謝可能中毒，但生物製劑如mRNA疫苗劑量用的是微克，可容許的上限高很多。

新冠疫苗 BNT 恩主公醫院

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