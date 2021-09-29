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中央疫苗施打亂 地方困擾？台北市1999近一周被打爆

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
中央疫苗施打政策亂，除原本地方造冊，又改為自行到平台登記的AZ第二劑施打外，昨又爆出恩主公醫院幫民眾誤打疫苗原液，還有校園疫苗量不足，約30萬名學生必須延後到10月9日後施打。圖／本報資料照片
中央疫苗施打政策亂，除原本地方造冊，又改為自行到平台登記的AZ第二劑施打外，昨又爆出恩主公醫院幫民眾誤打疫苗原液，還有校園疫苗量不足，約30萬名學生必須延後到10月9日後施打。圖／本報資料照片

中央疫苗施打政策亂，除原本地方造冊，又改為自行到平台登記的AZ第二劑施打外，昨又爆出恩主公醫院幫民眾誤打疫苗原液，還有校園疫苗量不足，約30萬名學生必須延後到10月9日後施打，中央政策變來變去，民眾被搞得糊里糊塗，台北市1999這幾天湧入相當多民眾詢問與抱怨電話，最近一周已湧入近8千通電話，幾乎每天都有上千通。

台北市副市長蔡炳坤表示，以AZ疫苗第二劑施打為例，先前中央突然說，64歲以下AZ疫苗第二劑施打交給地方造冊，因這群民眾的第一劑是透過中央的1922系統施打，交給地方政府就還需要去系統撈，中央的疫苗政策宣布前，可以再思考一下，也可以先跟地方政府溝通，避免政策一變再變。

對於中央政策變來變去、地方困擾？蔡炳坤表示，這段期間，因同時有五種疫苗接種，包括AZ、莫德納、BNT、高端、及10月的流感疫苗開打，其實台北市得醫療量足夠因應，都可以做最好安排，只不過遇到這麼多種疫同時施打，中央可以先跟地方政府溝通一下，地方可以表達一下狀況。

尤其疫苗施打，若台北市都會遇到困難，其他縣市也應該會遇到問題，怎麼樣讓疫苗接種、覆蓋率增加同時，有妥善的期程安排，還是要稍微調整，不要全部擠在一起，否則民眾都會搞混。

新冠疫苗

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