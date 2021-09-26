接種疫苗後心肌炎共17例 AZ發生機率較低
指揮中心今天指出，目前接獲17例接種疫苗後發生心肌炎的通報案件，分別為6例接種AZ疫苗與11例莫德納疫苗，AZ疫苗者發生機率較低，但仍待專家研判是否與疫苗相關。
媒體報導，台中市出現少見接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗後發生心肌炎副作用的案例，患者還一度因心臟衰竭，連續打5天的強心針後才逐漸復原。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，此個案並非接種AZ疫苗後發生心肌炎的首例，目前已接獲17例疫苗接種後出現心肌炎不良事件通報案件，其中6人接種AZ疫苗，11人接種莫德納（Moderna）疫苗。
莊人祥說，17例疫苗接種後發生心肌炎通報案例，年齡介於21歲至85歲間，因AZ疫苗接種人數較多、心肌炎通報較少，接種後心肌炎的發生機率仍較低。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，疫苗接種後發生心肌炎，據國外大規模接種後統計，仍以BNT與莫德納等mRNA疫苗居多，且較易發生在年輕男性身上。
羅一鈞說，上述台中這名疑似心肌炎就醫個案，住院期間有用藥物控制，最後順利痊癒出院，未來由專家會討論後研判是否與疫苗有關。
指揮官陳時中表示，有接獲此例不良事件通報，與疫苗接種是否有因果關係，仍待專家委員進一步釐清。
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