108萬劑莫德納28日配發 病況不穩暫緩接種

中央流行疫情指揮中心今天表示，28日將配發108萬劑莫德納疫苗，可供105萬名70歲以上長者接種第2劑。指揮官陳時中提醒，若慢性病況不穩定，建議暫緩施打。

政府自購108萬劑莫德納（Moderna）疫苗日前抵台，指揮中心表示，將提供70歲以上長者及60歲以上具原住民身分對象接種第2劑。

指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會上表示，先前配發32萬劑莫德納疫苗，75歲以上長者已接種十幾萬劑第2劑，28日將會配發108萬劑莫德納疫苗，估計可供105萬名70歲以上長者接種第2劑。

不少接種莫德納疫苗的民眾，疫苗間隔已超過10週，迄今尚未等到第2劑，陳時中表示，28日就有莫德納疫苗配發，希望盡快有疫苗進貨，讓第2劑趕快施打。

媒體提問，不少長者憂心副作用，對第2劑莫德納疫苗抱持觀望態度。

對此，陳時中說，第2劑mRNA疫苗以國外經驗來看確實副作用較強，但無論如何，打第2劑能增加相對保護力，接種疫苗利大於弊，但若有慢性病的情況不穩定，則建議暫緩施打。

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