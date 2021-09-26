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流感疫苗10/1起分兩階段開打 和新冠疫苗記得間隔7天

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左至右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左至右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

中央流行疫情指揮中心今天宣布公費流感疫苗10月1日起分兩階段開打。指揮官陳時中表示，第一階段於10月1日起開打，第二階段自11月15日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第二階段，其餘對象均於第一階段。

由於現在也正值新冠肺炎疫苗開打，陳時中也提醒，公費流感疫苗接種資格民眾開打後儘速預約接種，且需注意「與COVID-19疫苗接種時間間隔7天以上」，並在前往合約院所預約或接種前，主動告知疫苗接種史。

陳時中說，公費流感疫苗開打期間，新冠肺炎疫苗接種作業持續進行，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議，新冠肺炎及流感兩種疫苗接種間隔應至少7天，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清。

今年度公費流感疫苗實施對象與去年相同，第一階段開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。

指揮中心提醒，開打後，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通(https://antiflu.cdc.gov.tw/)、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。

指揮中心表示，合約院所請配合妥善安排接種動線，讓預約民眾優先接種，適時增加人力疏導人流等接種規劃；此外，請醫師於接種前可先查詢全國性預防接種資訊管理系統，以及進行接種評估時，請民眾出示全民健保動快易通健康存摺APP或新冠肺炎疫苗接種紀錄卡，確認民眾是否7天內曾接種新冠肺炎疫苗，並於完成接種流感疫苗後，於健保卡黏貼流感疫苗接種貼紙。

陳時中說，公費流感疫苗開打期間，新冠肺炎疫苗接種作業持續進行，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議，新冠肺炎及流感兩種疫苗接種間隔應至少7天，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清。圖／指揮中心提供
陳時中說，公費流感疫苗開打期間，新冠肺炎疫苗接種作業持續進行，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議，新冠肺炎及流感兩種疫苗接種間隔應至少7天，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清。圖／指揮中心提供

新冠疫苗

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