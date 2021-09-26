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斯洛伐克贈台灣16萬劑AZ疫苗 6時14分運抵桃園國際機場

中央社 / 桃園機場26日電
斯洛伐克加碼贈我AZ疫苗，今天上午6時14分運抵桃園國際機場。示意圖。歐新社
斯洛伐克加碼贈我AZ疫苗，今天上午6時14分運抵桃園國際機場。示意圖。歐新社

斯洛伐克捐贈給台灣的16萬劑AZ疫苗，今天上午6時14分由長榮航空BR-66班機自奧地利的維也納國際機場運抵桃園國際機場，這個數量是斯國在7月中所宣布捐贈劑量的16倍。

斯洛伐克24日宣布，捐贈16萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗給台灣。除了AZ疫苗，台灣也會收到斯洛伐克Fibrochem公司贈送的一批手術防護衣。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天說，日本與斯洛伐克分別捐贈的50萬、16萬劑AZ疫苗，將提供第2劑造冊接種，至於開放年齡層將另行說明。

新冠疫苗

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