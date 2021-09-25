疫苗接種突破1414萬劑 人口涵蓋率衝上51%

根據指揮中心最新統計，昨天共接種25萬9781劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，全台累計接種1414萬2461劑疫苗，人口涵蓋率51.49%，劑次人口比60.3%。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，昨天共接種25萬9781劑COVID-19疫苗，其中第1劑就占了14.5萬劑，比第2劑11.3萬劑來得多；校園接種方面，昨天共接種13.8萬劑BNT疫苗，開打短短3天累計接種25.1萬劑。

有媒體詢問，一瓶BNT疫苗為6人份，偶爾能抽到7劑，但衛生局提供的黃卡僅有6張，恐怕不夠用。

指揮中心發言人莊人祥表示，一瓶BNT疫苗約有2.25毫升，以每劑0.3毫升估算，因抽取過程中可能略有損耗，多數還是以6劑計算，偶爾才會抽到7劑，若黃卡不夠用，可向衛生局申請備用的小黃卡。

另外，流感疫苗將於10月1日開打，陳時中表示，這次預計接種632萬劑流感疫苗，屆時會和COVID-19疫苗錯開接種時間，兩者至少間隔7天，但認為國內有充足能量同時接種2種疫苗。

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